Захисник Лестера може стати найдорожчим в історії футболу

МанСіті готовий платити рекордну суму

Захисник збірної Англії і Лестера Гаррі Магуайр може перейти в Манчестер Сіті за рекордні 90 мільйонів євро.

Про це повідомляє Daily Mirror.

"Футболіст не тільки стане найдорожчим захисником світу, а й отримуватиме непогану зарплату в Сіті. Боси манчестерського гранда готові платити Магуайру 310 тисяч євро на тиждень ", - повідомляє джерело.

Магуайр з 2017 року виступає за "лисиць". У минулому сезоні він провів 32 матчі за Лестер, в яких забив 3 голи.

Нагадаємо, Зінченко залишиться у Манчестер Сіті до 2024 року. Клуб ефектно представив новий контракт з українцем.

Джерело - isport.ua.