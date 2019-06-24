Захисник Лестера може стати найдорожчим в історії футболу

Мій профіль
Світоліна - Корне: онлайн-трансляція матчу в Істборні
Сьогодні 19:15 67
Два гравці Торпедо, які мають громадянство РФ, одягли футболки "Росія окупувала Грузію"
Сьогодні 15:24 598
Світоліна, Цуренко і Ястремська втратили позиції у рейтингу WTA
Сьогодні 11:06 810
Українські легкоатлети здобули ще одну золоту нагороду на Європейських іграх
Вчора 22:55 931
Україна тріумфувала у змішаній естафеті на Європейських іграх
Вчора 22:44 908
Сіренко - Бахтов: огляд бою
Вчора 20:30 1721
Сіренко достроково переміг росіянина Бахтова
Вчора 18:41 2203
Футболісти грузинських клубів вийшли на матчі в антиросійських футболках
Вчора 15:55 1751
Футболіст збірної Люксембургу відмовився переходити в Динамо
Вчора 15:26 1781
Український стрілець здобув срібло на II Європейських іграх
Вчора 12:55 538
Навколо спорту
Блоги
Ломаченко двічі "поставив на місце" чемпіона UFC
Ломаченко двічі "поставив на місце" чемпіона UFC Максим Буйдин
Сьогодні 17:26 453
Два гравці Торпедо, які мають громадянство РФ, одягли футболки "Росія окупувала Грузію"
Два гравці Торпедо, які мають громадянство РФ, одягли футболки "Росія окупувала Грузію" Максим Буйдин
Сьогодні 15:24 598
Найфутбольніший з дитинства: Мессі святкує день народження
Найфутбольніший з дитинства: Мессі святкує день народження Максим Буйдин
Сьогодні 15:14 537
Зінченко з коханою засвітилися в Голлівуді
Зінченко з коханою засвітилися в Голлівуді Максим Буйдин
Сьогодні 14:08 854
Емоції гравців Мальорки після неймовірного камбеку з Депортіво
Емоції гравців Мальорки після неймовірного камбеку з Депортіво Максим Буйдин
Сьогодні 14:03 463
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:15 Теніс Світоліна - Корне: онлайн-трансляція матчу в Істборні 67
19:07 Футбол Ісмаїлі погодився перейти в Рому 521
18:57 Футбол Реал – Челсі 5:4. Відео голів та огляд матчу легенд 525
18:39 Футбол Бразильський клуб зацікавився півзахисником Шахтаря 444
18:25 Легка атлетика Колишнього президента IAAF судитимуть через покивання російських спортсменів 547
18:06 Футбол В Італії знесуть легендарний стадіон 575
17:37 Футбол Захисник Лестера може стати найдорожчим в історії футболу 751
17:26 Блог Ломаченко двічі "поставив на місце" чемпіона UFC 453
17:17 Навколо спорту Гравці Ворскли підтримали Грузію у конфлікті з Росією 221
16:50 Футбол Новачок англійської Прем'єр-ліги збирається підписати Супрягу 511
16:40 Футбол Мальорка - Депортіво 3:0. Огляд матчу 285
16:27 Футбол Ньюкасл залишився без наставника 298
15:55 Футбол Голкіпер залишив Динамо та буде виступати на Кіпрі 735
15:43 Інше Названо розміри призових за медалі Європейських ігор для українців 311
15:33 Легка атлетика Бондаренко більше не виступатиме на Європейських іграх у Мінську 474
15:24 Блог Два гравці Торпедо, які мають громадянство РФ, одягли футболки "Росія окупувала Грузію" 598
15:21 Футбол Де Россі може залишитися в Італії 322
15:14 Блог Найфутбольніший з дитинства: Мессі святкує день народження 537
15:08 Футбол Сідклей повернеться до Динамо 457
14:53 Теніс У рейтингу ATP Стаховський втратив 16 позицій 316
14:39 Футбол Динамо оголосило про оренду Булеци в Дніпро-1 322
14:30 Теніс Стаховський здобув перемогу над Кінгом на Вімблдоні 344
14:20 Навколо спорту Дикие символы и линии выплат в онлайн слотах 122
14:10 Футбол Кулібалі не впевнений, що залишиться в Наполі 257
14:08 Блог Зінченко з коханою засвітилися в Голлівуді 854

Захисник Лестера може стати найдорожчим в історії футболу

Сьогодні 17:37 751 0
МанСіті готовий платити рекордну суму
Захисник Лестера може стати найдорожчим в історії футболу

Захисник збірної Англії і Лестера Гаррі Магуайр може перейти в Манчестер Сіті за рекордні 90 мільйонів євро.

Про це повідомляє Daily Mirror.

"Футболіст не тільки стане найдорожчим захисником світу, а й отримуватиме непогану зарплату в Сіті. Боси манчестерського гранда готові платити Магуайру 310 тисяч євро на тиждень ", - повідомляє джерело.

Магуайр з 2017 року виступає за "лисиць". У минулому сезоні він провів 32 матчі за Лестер, в яких забив 3 голи.

Нагадаємо, Зінченко залишиться у Манчестер Сіті до 2024 року. Клуб ефектно представив новий контракт з українцем.

Джерело - isport.ua.

#Лестер, #Манчестер Сіті, #АПЛ
Коментарі ()