Динамо підписало новий контракт з Булецою

Нова угода розрахована на чотири роки

Динамо продовжило контракт з 20-річним півзахисником молодіжної збірної України Сергієм Булеца.

Про це повідомляє Sport Arena.

Угода хавбека з київським клубом діятиме ще як мінімум чотири роки - до березня 2023-го.

В Динамо Булеца дебютував в команді U-16 в серпні 2016 року. Півзахисник раніше виступав лише за Динамо U-19 і U-21, а в складі першої команди біло-синіх не провів жодної гри.

У складі збірної України U-20 Булеца виграв чемпіонат світу-2019, провівши на турнірі сім матчів, в яких забив 3 голи і віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, Булеца та Супряга будуть грати у СК Дніпро-1.

Також, Булеца отримав срібний м’яч чемпіонату світу.

Джерело - sportarena.com.