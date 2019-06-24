Динамо підписало новий контракт з Булецою

Динамо продовжило контракт з 20-річним півзахисником молодіжної збірної України Сергієм Булеца.
Про це повідомляє Sport Arena.
Угода хавбека з київським клубом діятиме ще як мінімум чотири роки - до березня 2023-го.
В Динамо Булеца дебютував в команді U-16 в серпні 2016 року. Півзахисник раніше виступав лише за Динамо U-19 і U-21, а в складі першої команди біло-синіх не провів жодної гри.
У складі збірної України U-20 Булеца виграв чемпіонат світу-2019, провівши на турнірі сім матчів, в яких забив 3 голи і віддав три результативні передачі.
Нагадаємо, Булеца та Супряга будуть грати у СК Дніпро-1.
Також, Булеца отримав срібний м’яч чемпіонату світу.
Джерело - sportarena.com.