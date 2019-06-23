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ПСЖ відмовився продавати Неймара Барселоні

Сьогодні 20:55 372 0
Неймар бажає повернутися до Барселони
ПСЖ відмовився продавати Неймара Барселоні

Керівництво каталонського клубу вже звернулося до ПСЖ з метою дізнатися про наміри парижан щодо Неймара, однак парижани відмовилися продавати Неймара.

Про це повідомляє Téléfoot.

Сам Неймар надалі хоче повернутися в Барселону, і шанси каталонського клубу на підписання Неймара залежать від того, чи готовий бразилець піти на конфлікт з керівництвом ПСЖ заради повернення в Барселону.

Також не виключено, що в гонку за Неймаром знову включиться Реал, але лише в тому випадку, якщо мадридці зуміють продати Гарета Бейла.

Раніше Барселона запропонувала за Неймара 100 мільйонів, Філіпа Коутінью і ще одного гравця.

Нагадаємо, за певною інформацією Мессі та Суарес тиснуть на Неймара з прийняттям рішення про перехід.

Джерело - sport.ua.

#Неймар, #ПСЖ
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