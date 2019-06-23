Футболісти грузинських клубів вийшли на матчі в антиросійських футболках

Напис на футболках свідчить про окупацію Російською Федерацією частини території Грузії

Футболісти трьох грузинських клубів вийшли на матчі 19-го туру місцевого чемпіонату в антиросійських футболках.

Про це повідомляє Грузія Online.

Свою позицію висловили гравці Торпедо (Кутаїсі), Локомотив (Тбілісі) і Руставі (Руставі), причому два останніх клуби грали в очній зустрічі між собою.

На футболках, які виконані в чорному кольорі, напис свідчить, що частина території Грузії була окупована Російською Федерацією.

У поточному чемпіонаті Грузії лідирує Сабуртало з Тбілісі — на рахунку клубу 39 набраних очок за підсумками 19 турів.

Нагадаємо, Україна і Грузія постраждали від одних людей - Хочолава.

Джерело - Грузія Online.