Футболісти грузинських клубів вийшли на матчі в антиросійських футболках

Футболісти трьох грузинських клубів вийшли на матчі 19-го туру місцевого чемпіонату в антиросійських футболках.
Про це повідомляє Грузія Online.
Свою позицію висловили гравці Торпедо (Кутаїсі), Локомотив (Тбілісі) і Руставі (Руставі), причому два останніх клуби грали в очній зустрічі між собою.
На футболках, які виконані в чорному кольорі, напис свідчить, що частина території Грузії була окупована Російською Федерацією.
У поточному чемпіонаті Грузії лідирує Сабуртало з Тбілісі — на рахунку клубу 39 набраних очок за підсумками 19 турів.
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Джерело - Грузія Online.