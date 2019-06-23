Родрігес вирішив залишитися в японському чемпіонаті

Нападник Жерсон Родрігес, який виступає за збірну Люксембургу і японську Джубіло Івату, відмовився від переходу в київське Динамо.

Про це повідомляє tageblatt.lu.

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За інформацією джерела, 24-річний форвард прийняв рішення залишитися у своєму нинішньому клубі Джубіло Івата, який виступає в чемпіонаті Японії.

Раніше повідомлялося, що Жерсон Родрігес входить в шорт-лист трансферних цілей Динамо.

За збірну Люксембургу форвард відіграв 16 матчів, а також двічі протистояв Україні у відборі до ЧЄ-2020.

За японську Джубіло Івату в нинішньому сезоні Жерсон Родрігес відіграв 18 поєдинків, в яких забив 4 м'ячі.

Також, сьогодні 23 червня, стало відомо, що Карпати підпишуть ще одного гравця збірної Люксембургу - Марвіна Мартінса.

Джерело - tageblatt.lu.