Сербія призначить нового головного тренера

Колишній наставник був звільнений після червневих відбіркових матчів

Збірна Сербії отримає нового головного тренера до середини липня.

Про це повідомив віцепрезидент Футбольного союзу Сербії Марко Пантелич для порталу alo.rs.

Перед новим наставником, відзначає функціонер, буде поставлена ​​задача виходу до фінальної частини чемпіонату Європи 2020 року.

Нагадаємо, в червні збірну покинув колишній наставник Младен Крстаїч. Причиною для відставки міг послужити непереконливий старт сербів у відборі Євро-2020, де підопічні Крстаїча у Львові були розгромлені командою України (0:5).

Після трьох матчів серби з перемогою, нічиєю і поразкою посідають третє місце у відбірковій групі наступного континентальної першості. Їх може обійти Португалія, яка відстає на два пункти та має матч в запасі.

Джерело - alo.rs.