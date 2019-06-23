Мій профіль
Ястремська - Конта: ОНЛАЙН. LIVE трансляція
Сьогодні 12:05 393
Сіренко - Бахтов: онлайн-трансляція. НАЖИВО
Сьогодні 13:55 237
Український стрілець здобув срібло на II Європейських іграх
Сьогодні 12:55 261
Зозуля має непомірні фінансові апетити - ЗМІ
Сьогодні 11:55 987
Караваєв стане гравцем Динамо
Сьогодні 11:25 901
Усик - обов'язковий претендент на чотири пояси в суперважкій вазі
Сьогодні 09:55 555
Сапсай - чемпіонка Європейських ігор-2019
Вчора 21:40 844
Зантарая здобув золоту нагороду на Європейських іграх
Вчора 19:15 567
Білодід - чемпіонка Європейських ігор
Вчора 17:27 681
Читачі Чемпіона не хочуть бачити в збірній України представників чемпіонату Росії
Вчора 10:35 4630
Навколо спорту
Блоги
Корж виступив у Києві у футболці Динамо
Корж виступив у Києві у футболці Динамо Максим Буйдин
21.06.2019 12:29 711
Зінченко відреагував на підписання нового контракту з Сіті
Зінченко відреагував на підписання нового контракту з Сіті Максим Буйдин
21.06.2019 11:49 1510
Морозюк про Динамо, боязнь виходити на вулицю та азартного Гармаша - SPORT TRAVELER UA
Морозюк про Динамо, боязнь виходити на вулицю та азартного Гармаша - SPORT TRAVELER UA Valeriy Ruchka
21.06.2019 11:21 1139
Опитування. Чи потрібно викликати в збірну України гравців з російського чемпіонату
Опитування. Чи потрібно викликати в збірну України гравців з російського чемпіонату Андрій Твердохліб
21.06.2019 10:50 5956 24
Гравець Динамо відзначився гольовою передачею на молодіжному Євро
Гравець Динамо відзначився гольовою передачею на молодіжному Євро Максим Буйдин
21.06.2019 10:22 1691
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:11 Гімнастика Українська гімнастка завоювала бронзову медаль ІІ Європеських ігор 46
14:55 Футбол Неймар пообіцяв гравцям Барселони повернутися в клуб 267
14:39 Футбол Сербія призначить нового головного тренера 304
14:25 Футбол Карпати підпишуть захисника збірної Люксембургу 416
14:11 Баскетбол Жіноча збірна України з баскетболу 3×3 обіграла Іспанію у другому турі ІІ Європейських Ігор 286
13:55 Бокс Сіренко - Бахтов: онлайн-трансляція. НАЖИВО 237
13:41 Блог Бог, який просто хотів бути людиною. Зінедіну Зідану - 47 412
13:39 Футбол Барселона не підпише де Лігта через його високу зарплатню 361
13:25 Бокс Сіренко та Бахтов пройшли процедуру зважування 925
13:11 Футбол Сульшер повинен позбутися кожного, хто не підходить МЮ - Невілл 341
12:55 Стрільба Український стрілець здобув срібло на II Європейських іграх 261
12:31 Футбол Лемпард - ідеальний варіант для Челсі - Дрогба 366
12:15 Футбол Пепе потрапив під приціл Інтера та Атлетіко 338
12:05 Теніс Ястремська - Конта: ОНЛАЙН. LIVE трансляція 393
11:55 Футбол Зозуля має непомірні фінансові апетити - ЗМІ 987
11:50 Блог Кличків нагородили медалями Mr. Olympia 526
11:39 Футбол Маркіньос: Ми не говоримо про відхід Неймара 399
11:25 Футбол Караваєв стане гравцем Динамо 901
11:11 Дзюдо Зантарая: На зарядці я зрозумів, що всіх порву 442
10:55 Баскетбол Лейкерс дозволено вести переговори з тренером Голден Стейт 481
10:52 Блог Фейл дня. Голкіпер збірної Перу зробив подарунок Бразилії 989
10:39 Футбол Хедіра може перейти в Бешикташ 427
10:25 Футбол Мессі та Суарес хочуть, щоб Неймар повернувся в Барселону 558
10:11 Футбол Збірній України дуже важливо підійти до матчів з Литвою в хорошій формі - Воробей 699
09:55 Бокс Усик - обов'язковий претендент на чотири пояси в суперважкій вазі 555

Сербія призначить нового головного тренера

Сьогодні 14:39 304 0
Колишній наставник був звільнений після червневих відбіркових матчів
Сербія призначить нового головного тренера

Збірна Сербії отримає нового головного тренера до середини липня.

Про це повідомив віцепрезидент Футбольного союзу Сербії Марко Пантелич для порталу alo.rs.

Перед новим наставником, відзначає функціонер, буде поставлена ​​задача виходу до фінальної частини чемпіонату Європи 2020 року.

Нагадаємо, в червні збірну покинув колишній наставник Младен Крстаїч. Причиною для відставки міг послужити непереконливий старт сербів у відборі Євро-2020, де підопічні Крстаїча у Львові були розгромлені командою України (0:5).

Після трьох матчів серби з перемогою, нічиєю і поразкою посідають третє місце у відбірковій групі наступного континентальної першості. Їх може обійти Португалія, яка відстає на два пункти та має матч в запасі.

Джерело - alo.rs.

#Сербія, #новий тренер, #Євро 2020
Коментарі ()