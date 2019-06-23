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Пепе потрапив під приціл Інтера та Атлетіко

Сьогодні 12:15 101 0
Передбачувана сума угоди - 90 мільйонів євро
Пепе потрапив під приціл Інтера та Атлетіко

Вінгер Лілля Ніколя Пепе став об'єктом інтересу з боку двох іменитих європейських клубів.

Про це повідомляє France Football.

За інформацією видання, на 24-річного івуарійця претендують Інтер і Атлетіко. Італійська сторона спочатку пропонувала за трансфер 60 мільйонів євро, але з того часу збільшила пропозицію до 90 мільйонів.

У свою чергу, Атлетіко позбувся Антуана Грізманна, який оголосив, що покине клуб цього літа, і заміною може стати Пепе.

Проте, Матрацники також близькі до підписання Жоау Феліша за 120 мільйонів євро. Від долі угоди по юному португальцю може залежати подальше залучення мадридців в переговори по Пепе.

В ході минулого сезону Ніколя взяв участь в 41 матчі Лілля, забивши 23 голи та віддавши 12 результативних передач. Футболіст допоміг догів зайняти друге місце в турнірній таблиці Ліги 1 та отримати пряму путівку в груповий раунд Ліги чемпіонів.

Джерело - France Football.

#Пепе, #Атлетіко, #Інтер
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