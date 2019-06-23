Зозуля має непомірні фінансові апетити - ЗМІ

Український форвард просить в Альбасете занадто високу зарплату

Нападник Альбасете Роман Зозуля не стане продовжувати контракт з клубом через умови особистого контракту.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією авторитетного видання, український форвард просить у керівництва клубу непіднімні гроші та в середині червня припинив переговори з іспанською стороною.

У послугах українця імовірно зацікавлені як в Іспанії, так і в Україні, де Романа бажають підписати Динамо і СК Дніпро-1.

Зозуля перейшов в Альбасете в вересні 2017 року, а в минулому сезоні взяв участь в 37 матчах команди в усіх турнірах, забивши 11 голів і віддавши 3 результативні передачі.

Джерело - Marca.