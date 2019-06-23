Півзахисник не входить в плани нового тренера Ювентуса

Півзахисник Ювентуса Самі Хедіра може перейти в Бешикташ.

Про це повідомляє Goal.com.

32-річний німець не входить в плани нового головного тренера Старої Синьйори Мауріціо Саррі.

Чинна угода Хедіра з Ювентусом закінчується в червні 2021 року. Керівництво туринців не стане утримувати гравця, який пропустив більшу частину минулого сезону через травми коліна і гомілки, а також проблем з серцем, на якому він переніс операцію в лютому.

У сезоні 2018/19 Хедіра провів лише 17 матчів за Ювентус, відзначившись 2 голами. Нагадаємо, що Самі приєднався до Старої Синьйорі в липні 2015 року, перейшовши з Реала.

Ювентус в минулому сезоні виграв восьмий поспіль Скудетто, але в Кубку Італії і Лізі чемпіонів команда зазнала невдачі.

Бешикташ за підсумками сезону 2018/19 посів третє місце в турецькій Суперлізі і вийшов в груповий етап Ліги Європи.

Джерело - Goal.com.