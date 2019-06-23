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Алвес попрощався з ПСЖ

Сьогодні 09:25 431 0
Контракт бразильця з паризьким клубом закінчується 30 червня
Алвес попрощався з ПСЖ

Захисник ПСЖ Дані Алвес оголосив про відхід з клубу. Термін дії угоди парижан з 36-річним бразильцем закінчується 30 червня.

Про це футболіст повідомив у своєму Instagram.

Футболіст попрощався з клубом і подякував партнерам по команді, співробітників клубу і вболівальників.

"Сьогодні закінчується черговий цикл в моєму житті, цикл перемоги, навчання і досвіду. Я дякую сім'ю ПСЖ за можливість брати участь в написанні нової сторінки в історії цього клубу. Хочу подякувати всім за прихильність, повагу і співучасть з найпершого дня. Ви робите цей клуб особливим.

Прийшов час поставити фінальну крапку. Я прошу вибачення за свої помилки, я просто намагався зробити все можливе. Дякую за пережиті разом хвилини в радості й горі", - написав Алвес.

Нагадаємо, ПСЖ оголосив фантастичну ціну за Неймара.

Також, паризький клуб  бажає придбати ексгравця Шахтаря.

Джерело - Чемпіон.

#Алвес, #ПСЖ, #завершення кар'єри
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