Алвес попрощався з ПСЖ

Захисник ПСЖ Дані Алвес оголосив про відхід з клубу. Термін дії угоди парижан з 36-річним бразильцем закінчується 30 червня.

Про це футболіст повідомив у своєму Instagram.

Футболіст попрощався з клубом і подякував партнерам по команді, співробітників клубу і вболівальників.

"Сьогодні закінчується черговий цикл в моєму житті, цикл перемоги, навчання і досвіду. Я дякую сім'ю ПСЖ за можливість брати участь в написанні нової сторінки в історії цього клубу. Хочу подякувати всім за прихильність, повагу і співучасть з найпершого дня. Ви робите цей клуб особливим.

Прийшов час поставити фінальну крапку. Я прошу вибачення за свої помилки, я просто намагався зробити все можливе. Дякую за пережиті разом хвилини в радості й горі", - написав Алвес.