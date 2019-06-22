Яремчук: Наша задача - боротися за чемпіонство

Відпочинок завершився

Для українського нападника Романа Яремчука завтра розпочинається підготовка до наступного сезону.

Про це він сказав під час зустрічі з фанатами в Києві, повідомляє Чемпіон.

"Завтра лечу в Бельгію, завтра розпочинається передсезонний збір. У Генті стоїть задача боротися за чемпіонство", - зазначив Роман Яремчук.

Також він згадав своє перебування у збірній України.

"Збірна України мрія для кожного молодого українця. Атмосфера у команді фантастична, головне багато працювати і трохи фарту", - сказав Роман.

Нагадаємо, в останніх матчів збірної України проти Сербії (5:0) і Люксембургу (1:0) Роман забив по одному м'ячу в кожному з матчів.

Джерело - Чемпіон.