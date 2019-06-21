Гроші не можуть бути важливішим за футбол.

Про це заявив головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.

"Коли я був в Німеччині, у Баварії була прірва грошей, щось на зразок 100 млн євро. На сьогоднішньому ринку за такі гроші можна купити одного центрального захисника. Так що цієї прірви сьогодні вистачить лише на одного гравця і не вистачить навіть на зарплату!

Ринок змінився набагато більше, ніж я очікував. Але я підтримаю те, що я сказав тоді. Можливо, під час перекладу сенс загубився, але я мав на увазі: "Якщо ми досягнемо позначки, коли футбол буде тільки про гроші, а не про футбол, тоді я піду". І я як і раніше так вважаю", – заявив він.