Фернандо Торрес завершує кар'єру

Досвідчений іспанський форвард вирішив закінчити з футболом

Нападник Фернандо Торрес зараз виступає в Японії, проте гравець оголосив про бажання завершити кар'єру.

Про це повідомляє Marca.

"Після 18 років у професійному футболі прийшла пора закінчувати кар'єру", - оголосив Торрес в соцмережі.

35-річний нападник виступав за Атлетіко, Ліверпуль, Челсі і Мілан. З 2018 року грав за японський Саган Тосу.

Найбільший слід Торрес залишив у складі Атлетіко, забивши 91 гол. Крім того, провів 142 матчі і забив 81 гол в складі Ліверпуля. У збірній Іспанії оформив 38 голів у 110 матчах.

Виграв Лігу чемпіонів, Лігу Європи і Кубок Англії, а також Євро-2008 і 2012 і чемпіонат світу-2010.

Нагадаємо, що Хуанфран залишив Атлетіко після 8,5 років у клубі.

Раніше повідомлялося, що Роббен може завершити кар'єру через травму

Джерело - Marca.