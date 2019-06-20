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Мілан може підписати нападника Роми

Сьогодні 21:39 307 0
Чеський форвард близький до зміни команди
Мілан може підписати нападника Роми

Мілан може цього літа підписати нападника Роми Патріка Шика.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Відзначається, що на придбання 23-річного форварда може наполягти новий головний тренер россонері Марко Джапаоло, який працював з чехом в Сампдорії.

Повідомляється, що заради підписання Шика Мілан готовий розлучитися з Патріком Кутроне. Втім, за даними джерела, головними цілями россонері на трансферному ринку зараз є півзахисники Лукас Торрейра з Арсеналу і Стефано Сенсі з Сассуоло.

Шик грав під керівництвом Джампаоло в Сампдорії в сезоні 2016/2017. Кампанія видалася для чеха найуспішнішою в кар'єрі - він забив 11 м'ячів в 32 матчах за генуезців.

Шик перейшов з Сампдорії в Рому в 2017 році на правах оренди з правом викупу. У 2018 році Вовки підписали чеського нападника на постійній основі до 2022-го року.

У минулому сезоні Шик провів за Рому 32 матчі у всіх турнірах, в яких забив 5 м'ячів і зробив 3 асисти.

Рома недавно призначила новим головним тренером екснаставник Шахтаря Паулу Фонсека. У наступному сезоні джалороссі гратимуть в Лізі Європи, через те, що фінішували на шостому місці в Серії А.

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

#Рома, #Шик, #Мілан
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