Циганков став найдорожчим українським футболістом, наздогнавши Зінченка і Ярмоленка

Футболіст подорожчав на 7 мільйонів

Півзахисник Динамо Віктор Циганков подорожчав на 7 мільйонів євро згідно з останніми оновленнями сайту Trasfermarkt.de.

Таким чином, ціна на гравця складає 20 мільйонів євро. Циганков наздогнав Олександра Зінченка і Андрія Ярмоленка, ставши найдорожчим українським футболістом.

У топ-5 також входить Руслан Маліновський (12,5 мільйона євро) і Марлос (11 мільйонів євро).

Раніше повідомлялося, Динамо відхилило пропозицію Наполі за Циганкова.

Нагадаємо, іспанський журналіст був вражений Циганковим.

Джерело - Чемпіон.