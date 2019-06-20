Циганков став найдорожчим українським футболістом, наздогнавши Зінченка і Ярмоленка

Півзахисник Динамо Віктор Циганков подорожчав на 7 мільйонів євро згідно з останніми оновленнями сайту Trasfermarkt.de.
Таким чином, ціна на гравця складає 20 мільйонів євро. Циганков наздогнав Олександра Зінченка і Андрія Ярмоленка, ставши найдорожчим українським футболістом.
У топ-5 також входить Руслан Маліновський (12,5 мільйона євро) і Марлос (11 мільйонів євро).
Раніше повідомлялося, Динамо відхилило пропозицію Наполі за Циганкова.
Нагадаємо, іспанський журналіст був вражений Циганковим.
Джерело - Чемпіон.