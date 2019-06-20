Півзахисник, ймовірно, покине Мадрид вже незабаром

Арсенал зацікавлений у підписанні вінгера Реала Лукаса Васкеса.

Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

Відзначається, що після придбання Королівським клубом Едена Азара у Васкеса буде мало шансів мати ігровий час у складі Вершкових.

Арсенал, очолюваний іспанцем Унаї Емері, що не проти роздобути 27-річного футболіста. Варто зазначити, що контракт Васкеса з Реалом розрахований до літа 2021-го року.

У минулому сезоні півзахисник Бланкос провів за Реал у всіх турнірах 47 матчів, в яких забив 5 голів і зробив 4 асисти.

Нагадаємо, екс-футболіст Арсенала загинув у ДТП.

Джерело - El Mundo Deportivo.