Арсенал зацікавлений у підписанні вінгера Реала Лукаса Васкеса.
Про це повідомляє El Mundo Deportivo.
Відзначається, що після придбання Королівським клубом Едена Азара у Васкеса буде мало шансів мати ігровий час у складі Вершкових.
Арсенал, очолюваний іспанцем Унаї Емері, що не проти роздобути 27-річного футболіста. Варто зазначити, що контракт Васкеса з Реалом розрахований до літа 2021-го року.
У минулому сезоні півзахисник Бланкос провів за Реал у всіх турнірах 47 матчів, в яких забив 5 голів і зробив 4 асисти.
Нагадаємо, екс-футболіст Арсенала загинув у ДТП.
Джерело - El Mundo Deportivo.