Металіст-1925 покинуло три футболісти

Клуб знову втрачає гравців

Воротар Данило Канєвцев, а також півзахисники Олег Синиця і Дмитро Гранкін покинули Металіст-1925.

Про це повідомляє офіційний сайт харківського клубу.

Нещодавно склад Металіста-1925 покинули ще 2 футболісти: півзахисник Єгор Чегурко і нападник Андрій Фаюк. Також на початку червня з поста головного тренера харків'ян був звільнений Олександр Горяїнов, замість нього команду вже очолив Андрій Демченко.

Канєвцев в минулому сезоні провів за Металіст-1925 Першій лізі 21 матч, Синиця - 26 поєдинків, в яких забив 10 м'ячів. Гранкін взяв участь лише в 5 матчах харківської команди.

Минулий сезон Металіст-+1925 завершив на четвертому місці в турнірній таблиці Першої ліги, на один пункт відставши від третьої позиції, що дає можливість поборотися за вихід в Прем'єр-лігу в стикових матчах. В останніх п'яти поєдинках сезону команда здобула лише одну перемогу.

З Першої ліги в Прем'єр-лігу вийшли СК Дніпро-1 і Колос, який переміг в плей-оф Чорноморець. Крім одеситів вилетів з УПЛ і Арсенал-Київ, який посів останнє місце в чемпіонаті.

Джерело - Офіційний сайт ФК Металіст-1925.