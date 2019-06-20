Металіст-1925 покинуло три футболісти

Мій профіль
Зінченко у Манчестер Сіті до 2024 року
Сьогодні 14:55 471
Федерація футболу Люксембургу потребуватиме пояснень від УЄФА стосовно відхилення апеляції по справі Мораєса
Сьогодні 19:11 438
Опитування. Чи потрібно викликати в збірну України гравців з російського чемпіонату
Сьогодні 18:05 2199 11
Непереможний українець переміг кривавим нокаутом
Сьогодні 11:46 2681
Готовий був йти пішки до Лодзя: неймовірна історія українського уболівальника, яка завершилася Хепі-ендом
Сьогодні 10:38 1015
Олімпік отримав атестат на наступний сезон
Вчора 16:11 867
Україна виграла апеляцію по справі Мораеса
Вчора 11:39 2767 1
Тренер Фенербахче виступив проти трансферу Коноплянки
Вчора 10:25 2387
Десна практично погодила оренду Коноплі у Шахтаря
Вчора 10:11 976
Підтверджена оренда Булеци та Супряги - Михайленко
Вчора 09:55 1762
Навколо спорту
Блоги
Опитування. Чи потрібно викликати в збірну України гравців з російського чемпіонату
Опитування. Чи потрібно викликати в збірну України гравців з російського чемпіонату Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:05 2199 11
45 років тому світ вперше побачив фінт Кройфа
45 років тому світ вперше побачив фінт Кройфа Максим Буйдин
Сьогодні 17:14 621
МанСіті ефектно представив новий контракт Зінченка
МанСіті ефектно представив новий контракт Зінченка Максим Буйдин
Сьогодні 16:12 822
Ломаченко показав, як триває його процес відновлення
Ломаченко показав, як триває його процес відновлення Максим Буйдин
Сьогодні 13:48 469
Непереможний українець переміг кривавим нокаутом
Непереможний українець переміг кривавим нокаутом Максим Буйдин
Сьогодні 11:46 2681
Той, на кого "забила" федерація - арбітр Беккер у Бомбардирі
Той, на кого "забила" федерація - арбітр Беккер у Бомбардирі Максим Буйдин
Сьогодні 11:39 476
Готовий був йти пішки до Лодзя: неймовірна історія українського уболівальника, яка завершилася Хепі-ендом
Готовий був йти пішки до Лодзя: неймовірна історія українського уболівальника, яка завершилася Хепі-ендом Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:38 1015
Стаховський втратив гейм через подарований відеоповтор
Стаховський втратив гейм через подарований відеоповтор Valeriy Ruchka
Вчора 22:09 615
Бутко повторив легендарне фото Де Брюйне. Зінченко зацінить
Бутко повторив легендарне фото Де Брюйне. Зінченко зацінить Максим Буйдин
Вчора 17:20 1984
Про перемогу на Мундіалі, свинство федерації та трансфер Маліновського - ТаТоТаке
Про перемогу на Мундіалі, свинство федерації та трансфер Маліновського - ТаТоТаке Максим Буйдин
Вчора 17:04 856
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:14 Футбол Роналду витратив значну суму на відпочинок в Греції 158
19:56 Футбол Металіст-1925 покинуло три футболісти 298
19:39 Футбол Ковалець продовжить тренувати Оболонь-Бровар 325
19:26 Біатлон Підручний перервав підготовку до сезону через травму 376
19:11 Футбол Федерація футболу Люксембургу потребуватиме пояснень від УЄФА стосовно відхилення апеляції по справі Мораєса 438
18:55 Футбол Супряга: Я здивувався, коли побачив своє ім'я в основі на фінал ЧС 388
18:39 Футбол Полярус перейшов в російські Хімки 389
18:27 Бокс Усик поділився, як він тренує витривалість 391
18:13 Футбол Манчестер Юнайтед планує витратити 100 млн євро на трансфери 349
18:05 Блог Опитування. Чи потрібно викликати в збірну України гравців з російського чемпіонату 2199 11
17:55 Футбол Авангард розпрощався з чотирма футболістами 457
17:39 Футбол Каштру провів перше тренування з Шахтарем 396
17:27 Футбол Тен Хаг продовжив контракт з Аяксом 397
17:15 Волейбол Студентська збірна України розпочала підготовку до Літньої Універсіади-2019 395
17:14 Блог 45 років тому світ вперше побачив фінт Кройфа 621
16:57 Футбол У Зінченка чудовий талант і неймовірна ліва - спортдир Манчестер Сіті 421
16:42 Футбол Караваєв під прицілом Динамо 686
16:29 Футбол Саррі: Ювентус - це вінець моєї кар'єри 373
16:14 Футбол Навас близький до переходу в Бенфіку 457
16:12 Блог МанСіті ефектно представив новий контракт Зінченка 822
15:57 Баскетбол Україна вийшла у чвертьфінал на чемпіонаті світу 3x3 546
15:50 Футбол Асистент Хацкевича залишив Динамо заради російського клубу 677 1
15:44 Футбол Міщенко залишає Чорноморець 350
15:34 Футбол Вакуленко переходить у львівський клуб 433
15:29 Футбол Андронов: Гравець Динамо порушив основне правило футболу 1342

Металіст-1925 покинуло три футболісти

Сьогодні 19:56 298 0
Клуб знову втрачає гравців
Металіст-1925 покинуло три футболісти

Воротар Данило Канєвцев, а також півзахисники Олег Синиця і Дмитро Гранкін покинули Металіст-1925.

Про це повідомляє офіційний сайт харківського клубу.

Нещодавно склад Металіста-1925 покинули ще 2 футболісти: півзахисник Єгор Чегурко і нападник Андрій Фаюк. Також на початку червня з поста головного тренера харків'ян був звільнений Олександр Горяїнов, замість нього команду вже очолив Андрій Демченко.

Канєвцев в минулому сезоні провів за Металіст-1925 Першій лізі 21 матч, Синиця - 26 поєдинків, в яких забив 10 м'ячів. Гранкін взяв участь лише в 5 матчах харківської команди.

Минулий сезон Металіст-+1925 завершив на четвертому місці в турнірній таблиці Першої ліги, на один пункт відставши від третьої позиції, що дає можливість поборотися за вихід в Прем'єр-лігу в стикових матчах. В останніх п'яти поєдинках сезону команда здобула лише одну перемогу.

З Першої ліги в Прем'єр-лігу вийшли СК Дніпро-1 і Колос, який переміг в плей-оф Чорноморець. Крім одеситів вилетів з УПЛ і Арсенал-Київ, який посів останнє місце в чемпіонаті.

Джерело - Офіційний сайт ФК Металіст-1925.

#Металіст-1925, #футболісти, #відхід з клубу
Коментарі ()