Клуб має намір поборотися за вихід в Прем'єр-лігу

Головний тренер Оболоні-Бровар Сергій Ковалець домовився з керівництвом клубу про продовження співпраці.

Про це повідомляє FootBoom.com.

Ковалець очолив Оболонь-Бровар в червні минулого року. Тренеру вже доводилося працювати в столичному клубі в період 2010-11 років, також він очолював Львів, Олександрію, запорізький Металург і молодіжну збірну України.

У минулому сезоні столична команда під керівництвом Ковальця посіла шосте місце в турнірній таблиці Першої ліги і в наступному сезоні буде боротися за вихід в елітний український дивізіон.

Футболісти клубу вийдуть з відпустки 24 червня, після чого будуть готуватися до сезону в Україні. Також у них заплановані товариські матчі з клубами Прем'єр-ліги, серед яких Олімпік, Десна, Колос і ПФК Львів.

Нагадаємо, Кобін очолив ФК Минай.

Джерело - FootBoom.com.