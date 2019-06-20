Головний тренер Оболоні-Бровар Сергій Ковалець домовився з керівництвом клубу про продовження співпраці.
Про це повідомляє FootBoom.com.
Ковалець очолив Оболонь-Бровар в червні минулого року. Тренеру вже доводилося працювати в столичному клубі в період 2010-11 років, також він очолював Львів, Олександрію, запорізький Металург і молодіжну збірну України.
У минулому сезоні столична команда під керівництвом Ковальця посіла шосте місце в турнірній таблиці Першої ліги і в наступному сезоні буде боротися за вихід в елітний український дивізіон.
Футболісти клубу вийдуть з відпустки 24 червня, після чого будуть готуватися до сезону в Україні. Також у них заплановані товариські матчі з клубами Прем'єр-ліги, серед яких Олімпік, Десна, Колос і ПФК Львів.
Нагадаємо, Кобін очолив ФК Минай.
Джерело - FootBoom.com.