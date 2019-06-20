Авангард розпрощався з чотирма футболістами

Клуб з Краматорська вже шукає нових гравців

По завершенні минулого сезону Авангард покинуло чотири футболісти.

Про це в інтерв'ю прес-службі ПФЛ повідомив головний тренер клубу з Краматорська Олександр Косевич.

За словами Косевича, пішли з Авангарду Віталій Єрмаков, який повернувся в Десну, Владислав Ємець і Михайло Шершень, які, у свою чергу, повернулися в Зорю. Також незабаром на правах оренди повинен перейти в Колос Єгор Демченко.

За підсумками сезону Першої ліги, що завершився, Авангард зайняв 5-е місце, фінішувавши у двох рядках від зони плей-оф перехідних матчів за право участі в УПЛ.

З Першої ліги в Прем'єр-лігу вийшли СК Дніпро-1 і Колос, який переміг в плей-оф Чорноморець. Крім одеситів вилетів з УПЛ і Арсенал-Київ, який посів останнє місце в чемпіонаті.

Джерело - Прес-служба ПФЛ.