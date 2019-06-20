Саррі: Ювентус - це вінець моєї кар'єри

Саррі відійшов з Прем'єр-ліги та повернувся в Італію.

Про свій перехід поділився сам новий головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі для Football Italia.

"Прем'єр-ліга стала відмінним досвідом для мене, але ближче до кінця сезону у мене з'явилися професійні і особисті причини для того, щоб повернутися в Італію.

Ювентус дав мені можливість, і це вінець моєї кар'єри, 80 відсотків якої були дуже важкими. Всі ці роки я до всіх з повагою ставився і віддавав всі сили.

Всі три роки роботи в Наполі я прокидався вранці з думкою про те, як перемогти Ювентус, обіграти їх - було моїм обов'язком. Я викладався на 110 відсотків, але не зміг цього зробити. Це було спортивне суперництво, а тепер я буду всі свої сили віддавати на благо цього клубу", - сказав Саррі.