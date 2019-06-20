Навас близький до переходу в Бенфіку

Лісабонський клуб може оформити гучний трансфер

Воротар мадридського Реала Кейлор Навас близький до трансферу в Бенфіку.

Про це повідомляє Football Espana.

За інформацією джерела, керівництво Бенфіки вже досягло угоди з Реалом про суму відступних за костариканця, і тепер має намір домовитися з самим голкіпером про умови особистого контракту.

Раніше повідомлялося, що замість Кейлора Наваса роль резервіста Тібо Куртуа в Реалі виконуватиме український голкіпер Андрій Лунін.

Кейлор Навас перейшов в Реал влітку 2014 роки після Чемпіонату світу в Бразилії. До приходу Тібо Куртуа голкіпер збірної Коста-Ріки був основним, але в минулому сезоні задовольнявся роллю резервіста.

Також, Реал повідомив Навасу, що не розраховує на нього в наступному сезоні.

Джерело - Football Espana.