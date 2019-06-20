Півзахисник Наполі може перейти до ПСЖ

Мій профіль
Опитування. Чи потрібно викликати в збірну України гравців з російського чемпіонату
Сьогодні 11:41 1236 5
Непереможний українець переміг кривавим нокаутом
Сьогодні 11:46 514
Готовий був йти пішки до Лодзя: неймовірна історія українського уболівальника, яка завершилася Хепі-ендом
Сьогодні 10:38 688
Олімпік отримав атестат на наступний сезон
Вчора 16:11 821
Україна виграла апеляцію по справі Мораеса
Вчора 11:39 2632 1
Тренер Фенербахче виступив проти трансферу Коноплянки
Вчора 10:25 2285
Десна практично погодила оренду Коноплі у Шахтаря
Вчора 10:11 931
Підтверджена оренда Булеци та Супряги - Михайленко
Вчора 09:55 1694
Булеца: Тренери сказали, що ми не готові грати в Динамо
18.06.2019 13:18 5914
Харлан виграла чемпіонат Європи
17.06.2019 21:23 1289
Навколо спорту
Блоги
Ломаченко показав, як триває його процес відновлення
Ломаченко показав, як триває його процес відновлення Максим Буйдин
Сьогодні 13:48 201
Непереможний українець переміг кривавим нокаутом
Непереможний українець переміг кривавим нокаутом Максим Буйдин
Сьогодні 11:46 514
Опитування. Чи потрібно викликати в збірну України гравців з російського чемпіонату
Опитування. Чи потрібно викликати в збірну України гравців з російського чемпіонату Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:41 1236 5
Той, на кого "забила" федерація - арбітр Беккер у Бомбардирі
Той, на кого "забила" федерація - арбітр Беккер у Бомбардирі Максим Буйдин
Сьогодні 11:39 400
Готовий був йти пішки до Лодзя: неймовірна історія українського уболівальника, яка завершилася Хепі-ендом
Готовий був йти пішки до Лодзя: неймовірна історія українського уболівальника, яка завершилася Хепі-ендом Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:38 688
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:56 Баскетбол Українські ветерани стали чемпіонами Європи 128
13:48 Блог Ломаченко показав, як триває його процес відновлення 201
13:42 Футбол Гармаш та Ярмоленко допомогли коштами лікарні ОХМАТДИТ 257
13:26 Футбол УАФ звинувачується у присвоєнні бюджетних коштів - НАБУ 302
13:10 Футбол ФІФА назвала найкращих футболістів збірної України на переможному чемпіонаті світу 413
12:56 Теніс Калініна громить росіянку на турнірі у Чехії 352
12:37 Баскетбол Україна перемогла Естонію на чемпіонаті світу 3x3 380
12:28 Футбол Півзахисник Наполі може перейти до ПСЖ 372
12:10 Футбол Лукаку погодив контракт з Інтером 420
11:58 Футбол Новий наставник збірної Іспанії: Не можу сказати, що я радий 570
11:46 Блог Непереможний українець переміг кривавим нокаутом 514
11:42 Футбол Збірна України візьме участь в Європейських іграх 506
11:41 Блог Опитування. Чи потрібно викликати в збірну України гравців з російського чемпіонату 1236 5
11:39 Блог Той, на кого "забила" федерація - арбітр Беккер у Бомбардирі 400
11:30 Футбол Тассотті: Миколенко ще не готовий грати у Мілані 699
11:12 Бокс У зв'язку з перенесенням бою з Кемпбеллом в США Ломаченко втрачає мільйон доларів 415
10:58 Футбол Лунін: Чи готовий конкурувати з Куртуа? Я для цього і переходив у Реал 632
10:43 Футбол Мессі: Було б божевіллям не вийти з групи 834
10:38 Блог Готовий був йти пішки до Лодзя: неймовірна історія українського уболівальника, яка завершилася Хепі-ендом 688
10:24 Футбол Срна повернувся до донецького Шахтаря 693
10:11 Баскетбол Клуби НБА здійснили масштабний обмін 586
09:55 Футбол Загибель Сали: поліція затримала підозрюваного у ненавмисному вбивстві 987
09:38 Теніс На турнірі у Лондоні Ціціпас потрапив м'ячем в обличчя судді 304
09:21 Футбол Український голкіпер перейшов до Вентспілса 706
09:04 Футбол Коста: Впевнений, що залишуся в Ювентусі 357

Півзахисник Наполі може перейти до ПСЖ

Сьогодні 12:28 372 0
ПСЖ має намір викупити контракт бразильського півзахисника
Півзахисник Наполі може перейти до ПСЖ
28-річний бразильський півзахисник Наполі Аллан може перейти в паризький ПСЖ цього літа.
 
Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.
 
ПСЖ пропонує за Аллана €55 мільйонів. Зарплата футболіста збільшиться в три рази і складе €6 мільйонів на рік.
 
Минулої зими ПСЖ вже намагався купити футболіста, але тоді Наполі запросив за нього €80 мільйонів, на що парижани не погодилися.
 
Минулого сезону Аллан провів за Наполі 47 матчів у всіх турнірах, де забив 1 гол віддав 2 результативні передачі. Його контракт з неаполітанським клубом розрахований до літа 2023-го року.

Нагадаємо, Барселона хоче придбати захисника Наполі за 120 мільйонів.

Також, Роналду міг перейти в Наполі.

Джерело - sport.ua.

#Аллан, #Наполі, #ПСЖ
Коментарі ()