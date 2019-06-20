Півзахисник Наполі може перейти до ПСЖ

ПСЖ має намір викупити контракт бразильського півзахисника

28-річний бразильський півзахисник Наполі Аллан може перейти в паризький ПСЖ цього літа.

Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.

ПСЖ пропонує за Аллана €55 мільйонів. Зарплата футболіста збільшиться в три рази і складе €6 мільйонів на рік.

Минулої зими ПСЖ вже намагався купити футболіста, але тоді Наполі запросив за нього €80 мільйонів, на що парижани не погодилися.

Минулого сезону Аллан провів за Наполі 47 матчів у всіх турнірах, де забив 1 гол віддав 2 результативні передачі. Його контракт з неаполітанським клубом розрахований до літа 2023-го року.

Нагадаємо, Барселона хоче придбати захисника Наполі за 120 мільйонів. Також, Роналду міг перейти в Наполі.

Джерело - sport.ua.