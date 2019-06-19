Футболіст вирішив повернутися до Турина

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба хоче перейти в Ювентус, а не в Реал.

Про це повідомляє gianlucadimarzio.com.

За інформацією італійського журналіста, керівництво Ювентуса вже почало контактувати з представниками Погба, з метою обговорити фінансові умови майбутнього контракту. Переговори ускладнює зарплата француза - в МЮ він заробляє 15 мільйонів євро в рік, і при можливому переході в Ювентус Поль Погба не має наміру йти на зниження цієї суми.

Довгий час головним претендентом на підписання Погба вважався Реал, який заради переходу француза відмовився від трансферу півзахисника Тоттенгему Крістіана Еріксена.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед запропонував Полю Погба зарплату в 500 тисяч фунтів на тиждень з тією метою, щоб переконати гравця залишитися на Олд Траффорд.

Французький півзахисник вже виступав за Ювентус з 2012 по 2016 роки, після чого перейшов в Манчестер Юнайтед за 105 мільйонів євро.

Протягом минулого сезону Погба взяв участь в 47 матчах команди в усіх турнірах, забивши 16 голів і віддавши 11 результативних передач.

Джерело - gianlucadimarzio.com.