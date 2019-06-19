Гвардіола розпрощався зі своїм щасливим кардіганом

Головний тренер англійського Манчестер Сіті Пеп Гвардіола розпрощався зі своїм щасливим кардиганом, в якому виграв минулий сезон.

Про це повідомляє The Sun.

"Один з американських любителів футболу придбав на аукціоні щасливий кардиган Гвардіоли. Ціна лота склала - 7,5 тисячі доларів. Аукціон був благодійним. Всі кошти будуть віддані в благодійний фонд Манчестер Сіті, який підтримує малозабезпечених", - повідомляє джерело.

Гвардіола, також, прокоментував продаж.

"Для мене дуже важливо те, що цей аукціон зробив для Сіті і нашої спільноти. Хочу подякувати всім, хто зробив пожертвування для такого великого справи", - сказав фахівець.