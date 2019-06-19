Екс-гравець Шахтаря працюватиме з клубом із Закарпаття

Екс-захисник Шахтаря, Металіста і збірної України Василь Кобін буде призначений головним тренером дебютанта першої ліги - ФК Минай.

Про це повідомляє Sport Arena.

За інформацією джерела, керівництво клубу досягло принципової домовленості з 34-річним Кобіним, який на початку цього року завершив кар'єру футболіста саме в Минаї.

На цій посаді Кобін змінить Кирила Куренко, який був звільнений з-за розбіжностей з командою. Терміни угоди контракту Кобіна з клубом поки не розголошуються.

Нагадаємо, що Минай за підсумками минулого розіграшу Другої ліги забезпечив собі підвищення в класі - в новому сезоні клуб із Закарпаття буде виступати в Першій лізі.

Джерело - Sport Arena.