Також з Десни може перейти Якимів

Рух близький до підписання досвідченого захисника Дмитра Немчанінова.

Про це повідомляє портал FootBoom.com.

За інформацією ресурсу, 29-річному українцю достатньо пройти медогляд для укладення угоди з клубом з Винників.

Також приєднатися до Руху на правах оренди може 22-річний півзахисник Десни Андрій Якимів.

Немчанінов став одним з шести футболістів, з яким команда Олександра Рябоконя вирішила розлучитися після закінчення сезону. В чернігівський клуб він перейшов в січні, до того грав за Олімпік.

З моменту свого переходу в Десну Немчанінов взяв участь в п'яти матчах і результативними діями не відрізнявся.

Примітно, що з шістьма футболістами в червні розлучився і Рух.

Джерело - Footboom.com.