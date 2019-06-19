Рух близький до підписання досвідченого захисника Дмитра Немчанінова.
Про це повідомляє портал FootBoom.com.
За інформацією ресурсу, 29-річному українцю достатньо пройти медогляд для укладення угоди з клубом з Винників.
Також приєднатися до Руху на правах оренди може 22-річний півзахисник Десни Андрій Якимів.
Немчанінов став одним з шести футболістів, з яким команда Олександра Рябоконя вирішила розлучитися після закінчення сезону. В чернігівський клуб він перейшов в січні, до того грав за Олімпік.
З моменту свого переходу в Десну Немчанінов взяв участь в п'яти матчах і результативними діями не відрізнявся.
Примітно, що з шістьма футболістами в червні розлучився і Рух.
Джерело - Footboom.com.