Тренер Фенербахче виступив проти трансферу Коноплянки

Янал вважає українського футболіста занадто слабким

Угода по перехід півзахисника Шальке Євгена Коноплянки в Фенербахче може зірватися.

Про це повідомляє турецький портал Ajansspor.

Джерело стверджує, що проти трансферу виступив головний тренер клубу Ерсун Янал. Фахівець не хоче бачити Коноплянку в клубі, оскільки вважає його слабким футболістом.

Тренер сподівається, що керівництво клубу прислухається до його побажань і підпише в літнє трансферне вікно сильніших гравців.

У сезоні-2018/2019 Коноплянка зіграв за Шальке 13 матчів, відзначившись 1 голом.

Раніше повідомлялося, що в Шальке вже знайшли заміну Коноплянці, а українець дав свою згоду на трансфер в турецький клуб.

Джерело - Ajansspor.