Бекхем планує продати свою частку в Інтер Маямі

Колишній півзахисник збірної Англії Девід Бекхем може продати свою частку в клубі чемпіонату США (MLS) Інтер Маямі.
Про це повідомляє AS.
Англієць вже навіть знайшов покупців - це його партнери по бізнесу Хорхе і Хосе Маси. Джерело стверджує, що в разі продажу Бекхем все одно залишиться офіційною особою клубу.
Сума угоди поки не розголошується.
Відзначимо, що Бекхему встановили пам'ятник у Лос-Анджелесі.
Раніше повідомлялося, клуб Бекхема презентував дивовижний проект нового стадіону.
Джерело - AS.