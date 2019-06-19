Бекхем планує продати свою частку в Інтер Маямі

Покупцями можуть стати партнери по бізнесу

Колишній півзахисник збірної Англії Девід Бекхем може продати свою частку в клубі чемпіонату США (MLS) Інтер Маямі.

Про це повідомляє AS.

Англієць вже навіть знайшов покупців - це його партнери по бізнесу Хорхе і Хосе Маси. Джерело стверджує, що в разі продажу Бекхем все одно залишиться офіційною особою клубу.

Сума угоди поки не розголошується.

Відзначимо, що Бекхему встановили пам'ятник у Лос-Анджелесі.

Раніше повідомлялося, клуб Бекхема презентував дивовижний проект нового стадіону.

Джерело - AS.