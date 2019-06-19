Футболіст може стати заміною Грізманна

Головний тренер Атлетика Дієго Сімеоне не виключає можливий трансфер форварда Бенфіки Жоау Феліша в мадридський клуб.

Про це повідомив сам тренер для Goal.

"Так склалося, що Атлетіко купує молодих гравців, щоб розвивати їх. Так було з Облаком, Хіменесом, Люкой Ернандесом, які перейшли з молодших команд. Або з тим же Грізманном. Чи є Феліш заміною Грізманна? Це один з варіантів. Нам потрібен талановитий гравець, який буде вбирати наші ідеї" - сказав Сімеоне.

У минулому сезоні Феліш забив 20 голів і віддав 11 гольових передач в 43 матчах за Бенфіку. Контракт 18-річного футболіста з португальським клубом розрахований до літа 2023 року.

Нагадаємо, генеральний директор Атлетіко підтвердив, що Грізманн перейде в Барселону.

Також повідомлялося, що Санчес може замінити Грізманна в Атлетіко.

Джерело - Goal.