Екс-футболіст Порту регулярно вживав наркотики

Жардел запевняє, що позбувся залежності

Іменитий бразильський футболіст Маріо Жардел вживав наркотики під час своєї кар'єри футболіста.

Про це повідомив сам футболіст для Marca.

"Я прийшов у світ наркотиків з цікавості, коли виступав в Європі. Я зустрів в той період свого життя деяких людей, які й запропонували мені спробувати препарати. У відпустці я регулярно вживав наркотики, адже під час сезону заважав допінг-контроль. Думаю, що це одна з проблем футболу. У гравців багато грошей, тому для них існує безліч пасток - цікавість, спокуса. Але зараз я вільний від наркотиків. Хочу допомогти молодим футболістам, щоб вони не робили моїх помилок", - сказав Жардел.

Відзначимо, на початку 2000-х років Жардел вважався одним з кращих форвардів у світі. Він двічі ставав володарем Золотої бутси - в 1999 і 2002 роках. Найбільше матчів за кар'єру бразилець провів за Порту - 125 поєдинків, в який Жардел забив 130 голів.

Нагадаємо, Навас може замінити Касільяса в Порту.

Також повідомлялося, що гравці Порту відвідали Касільяса у воротарській формі.

Джерело - Marca.