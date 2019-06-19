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Екс-футболіст Порту регулярно вживав наркотики

Сьогодні 08:25 566 0
Жардел запевняє, що позбувся залежності
Екс-футболіст Порту регулярно вживав наркотики

Іменитий бразильський футболіст Маріо Жардел вживав наркотики під час своєї кар'єри футболіста.

Про це повідомив сам футболіст для Marca.

"Я прийшов у світ наркотиків з цікавості, коли виступав в Європі. Я зустрів в той період свого життя деяких людей, які й запропонували мені спробувати препарати. У відпустці я регулярно вживав наркотики, адже під час сезону заважав допінг-контроль.

Думаю, що це одна з проблем футболу. У гравців багато грошей, тому для них існує безліч пасток - цікавість, спокуса. Але зараз я вільний від наркотиків. Хочу допомогти молодим футболістам, щоб вони не робили моїх помилок", - сказав Жардел.

Відзначимо, на початку 2000-х років Жардел вважався одним з кращих форвардів у світі. Він двічі ставав володарем Золотої бутси - в 1999 і 2002 роках. Найбільше матчів за кар'єру бразилець провів за Порту - 125 поєдинків, в який Жардел забив 130 голів.

Нагадаємо, Навас може замінити Касільяса в Порту.

Також повідомлялося, що гравці Порту відвідали Касільяса у воротарській формі.

Джерело - Marca.

#Жардел, #Порту, #наркотики
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