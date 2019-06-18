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Решфорд продовжить контракт з МЮ

Вчора 22:26 342 0
Нападник продовжить виступати в стані манкуніанців
Решфорд продовжить контракт з МЮ
Манчестер Юнайтед домовився про продовження контракту з 21-річним нападником Маркусом Решфордом.
 
Про це повідомляє The times.
 
Терміни та умови нового контракту не називаються. Говориться лише, що угода буде довгостроковою. Чинний контракт британця закінчується влітку 2020 року.
 
Відзначимо, що поточний контракт Решфорда з МЮ закінчується 30 червня 2020 року. У сезоні 2018/19 форвард провів 47 матчів, забив 19 м'ячів і віддав 9 гольових передач.
 
Нагадаємо, що Решфордом цікавилася Барселона.
 
Раніше повідомлялося, що Решфорд може перейти до Мілана.

Джерело - sport.ua.

#Решфорд, #МЮ, #Барселона
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