Стаховський переміг німця на турнірі у Галле

У 1/16 фіналу турніру в Галле (Німеччина) Сергій Стаховський зустрічався з німцем Рудольфом Моллекером.
Не легко прийшлося Сергію у цьому матчі. Після поразки у першому сеті справа у другому дійшла до тайбрейку. У ньому українець переміг з рахунком 8:6. У третьому сеті Сергій Стаховський продемонстрував значно кращу гру від суперника - 6:2.
Завтра у 1/8 фіналу українець зіграє з французом Ербером (43).
ATP - Tour 500
Галле. Німеччина
Одиночний розряд. Чоловіки
Перше коло
Призовий фонд - 1 млн 836,66 тис.
Моллекер Р. (Німеччина) - Стахвоський Сергій (Україна) - 6:3, 6:7, 2:6
Нагадаємо, що минулого тижня Стаховський не зумів пробитися в основну сітку турніру в Штутгарті.
Також, український тенісист вилетів із турніру у Великобританії.
Джерело - Чемпіон.