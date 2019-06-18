Стаховський переміг німця на турнірі у Галле

Вольова перемога українця на турнірі в Галле

У 1/16 фіналу турніру в Галле (Німеччина) Сергій Стаховський зустрічався з німцем Рудольфом Моллекером.

Не легко прийшлося Сергію у цьому матчі. Після поразки у першому сеті справа у другому дійшла до тайбрейку. У ньому українець переміг з рахунком 8:6. У третьому сеті Сергій Стаховський продемонстрував значно кращу гру від суперника - 6:2.

Завтра у 1/8 фіналу українець зіграє з французом Ербером (43).

ATP - Tour 500

Галле. Німеччина

Одиночний розряд. Чоловіки

Перше коло

Призовий фонд - 1 млн 836,66 тис.

Моллекер Р. (Німеччина) - Стахвоський Сергій (Україна) - 6:3, 6:7, 2:6

Нагадаємо, що минулого тижня Стаховський не зумів пробитися в основну сітку турніру в Штутгарті.

Також, український тенісист вилетів із турніру у Великобританії.

Джерело - Чемпіон.