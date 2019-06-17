Міланський Інтер відкрив футбольну академію в Харкові. На заході був присутній екс-гравець "нерадзуррі" Франческо Тольдо.

Його слова наводить прес-служба "чорно-синіх"

"Грати в футбол - мрія кожної дитини, завдяки спортивним цінностям у них також є можливість розвивати людські якості. Завдяки академії Інтера і вмінням її тренерів все це може статися.

Я щасливий, що дитячі мрії можуть стати реальністю завдяки нашій академії. Упевнений, співробітництво з таким серйозним і здатним партнером, як харківський Арсенал, означає, що крім спортивних цінностей ми також зможемо ділитися етичними і моральними", - сказав Тольдо.