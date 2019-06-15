Ікарді відчуває психологічний тиск в Інтері

Аргентинець звинуватив клуб у мобінгу

Нападник Інтера Мауро Ікарді може найближчим часом розірвати контракт з клубом через суд.

Про це повідомляє Football Italia.

На думку аргентинця, Інтер займається мобінгом — цькуванням співробітника з метою його подальшого звільнення. Мауро Ікарді вважає мобінгом рішення керівництва нерадзуррі позбавити його капітанської пов'язки і виключити з заявки на деякі матчі.

Також Мауро вважає, що колектив клубу відокремився від нього в роздягальні. Якщо спеціальна комісія Серії А погодиться з доводами футболіста, то він зможе покинути клуб в якості вільного агента.

Джерело стверджує, що Мауро Ікарді вже найняв юристів для передачі справи в суд.

У минулому сезоні Мауро Ікарді зіграв в 30 матчах, відзначився 16 голами і 4 результативними передачами. Його контракт з "нерадзуррі" розрахований до літа 2021 року.

Раніше повідомлялося, Інтер готує обмін Ікарді на Дибалу.

Також, Ікарді відмовив ПСЖ і обдумує над варіантом з Реалом та Ювентусом

Джерело - Football Italia.