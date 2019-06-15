Роналду отримав повістку до суду

Справа десятирічної давності знову вийшла назовні

Нападник туринського Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду отримав повістку в суд щодо справи десятирічної давності про зґвалтування американки Кетрін Майорки в Лас-Вегасі.

Про це повідомляє TMZ.

За інформацією джерела, 34-річний знаменитий футболіст Ювентуса особисто отримав документи з федерального суду Сполучених Штатів Америки у справі 2009 року.

Нагадаємо, модель Кетрін Майорги подала в суд на Роналду. Дівчина заявила, що у футболіста з нею була недобровільний статевий зв'язок. Кріштіану всі звинувачення на свою адресу всіляко заперечував.

Раніше адвокати Майорги не змогли доставити позов португальцю і подали заяву до федерального суду.

Нагадаємо, Роналду похвалився своїми досягненнями за 2019 рік.

Також, футболіст зупинив автобус, щоб обійняти маленького вболівальника.

Джерело - TMZ.