Наполі веде переговори з Ромою про трансфер захисника Костаса Маноласа.
Про це повідомляє Sky Sport Italia.
За інформацією видання, неаполітанці вже домовилися з самим греком, який дав свою згоду на перехід в Неаполь.
Залишилося дійти згоди з Ромою, яка бажає виручити за 28-річного центрбека 36 мільйонів євро, прописані в його контракті як клаусула. Сторони можуть знайти компроміс, якщо Наполі погодиться відпустити в Рим одного зі своїх гравців: Джаллороссі хочуть форварда Дріса Мертенса, а Наполі пропонує хавбека Амаду Діавара.
Раніше повідомлялося, що Манолас може відправитися в Ювентус, а в зворотному напрямку піде Гонсало Ігуаїн, який повертається в Турин після двох невдалих оренд.
Костас в минулому сезоні провів за Рому 35 матчів у всіх турнірах, забивши два голи та віддавши одну результативну передачу.
Наполі за підсумками кампанії став другою командою італійського чемпіонату. Рома, яку з нового сезону очолить екс-тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека, зайняла лише шосте місце.
Також, повідомлялося, що Реал зацікавився гравцем Наполі.
Джерело - Sky Sport Italia.