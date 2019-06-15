Футболіст не проти грати в Неаполі

Наполі веде переговори з Ромою про трансфер захисника Костаса Маноласа.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією видання, неаполітанці вже домовилися з самим греком, який дав свою згоду на перехід в Неаполь.

Залишилося дійти згоди з Ромою, яка бажає виручити за 28-річного центрбека 36 мільйонів євро, прописані в його контракті як клаусула. Сторони можуть знайти компроміс, якщо Наполі погодиться відпустити в Рим одного зі своїх гравців: Джаллороссі хочуть форварда Дріса Мертенса, а Наполі пропонує хавбека Амаду Діавара.

Раніше повідомлялося, що Манолас може відправитися в Ювентус, а в зворотному напрямку піде Гонсало Ігуаїн, який повертається в Турин після двох невдалих оренд.

Костас в минулому сезоні провів за Рому 35 матчів у всіх турнірах, забивши два голи та віддавши одну результативну передачу.

Наполі за підсумками кампанії став другою командою італійського чемпіонату. Рома, яку з нового сезону очолить екс-тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека, зайняла лише шосте місце.

Також, повідомлялося, що Реал зацікавився гравцем Наполі.

Джерело - Sky Sport Italia.