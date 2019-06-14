Ювестус погодив контракт з Саррі - ЗМІ

Італієць готовий очолити туринців

Головний тренер лондонського Челсі італієць Мауріціо Саррі погодив особистий контракт з туринським Ювентусом.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі провів в Мілані досить довгу зустріч з агентом Саррі, Фалі Рамадану. А сторони вже погодили особистий контракт за схемою 2 + 1.

Раніше вже повідомлялося, що керівництво Челсі було не готове відпускати Мауріціо Саррі в Ювентус.

Головним претендентом на пост тренера Челсі є екс-гравець клубу - Френк Лемпард.

Джерело - Sky Sport Italia.