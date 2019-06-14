Олімпік залишається в УПЛ - Франков

Офіційне рішення буде відомо 18 червня

Виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив рішення клубів УПЛ дозволити Олімпіку брати участь в наступному розіграші чемпіонату України.

Про це повідомляє головний редактор журналу Футбол Артем Франков у своєму Твіттері.

"Ну все, Олімпік залишили, буде грати. Рішення виконкому ФФУ затверджує рішення зборів УПЛ і вносить зміну в регламент - можна фінансувати будь-які U-21 і U-19, навіть не свої (якщо свої відлетіли). Юридичний гачок, навіть гачок влаштував усіх, молодці. ФФУ відіграла взад", - написав Франков.

Раніше генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький заявив, що остаточне рішення по Олімпіку буде прийнято у сьогодні, 14 червня.

Нагадаємо, що донецький клуб не отримав атестат для виступів в УПЛ в наступному сезоні. Причина - команди Олімпіка в категорії U-19 і U-21 дискваліфіковані за договірні матчі, через що регламент не дозволяє донеччанам виступати в УПЛ.

Джерело - Чемпіон.