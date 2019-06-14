Мессі та Суарес підтримали Неймара

Через скандал бразилець не візьме участь у Кубку Америки

Форвард збірної Уругваю і каталонської Барселони Луїс Суарес разом з Ліонелем Мессі підтримали Неймара у важкий період життя. Суарес висловився про ситуацію, пов'язану зі справою про зґвалтування моделі Нажили Тріндаде, в якому підозрюється його екс-одноклубник.

Слова підтримки футболіста наводить Globo Esporte.

Зоряний форвард зізнався, що бразилець зараз відчуває себе не найкращим чином, тому він разом з Ліонелем Мессі підтримали Неймара у важкий період життя.

"Ми з Мессі розмовляли з Неймаром щодо цієї ситуації та підтримали його. Йому сумно пропускати такий великий турнір, як Кубок Америки. Збірна Бразилії багато втрачає через відсутність Неймара. Безперечно, в Бразилії є багато сильних футболістів, але Неймара явно буде не вистачати команді. Сподіваюся, знайдеться людина, яка зможе замінити Неймара. Це покаже всім, що збірна Бразилії є командою. Зараз Неймару дуже важко. Знаю це, бо ми дружимо", - сказав Суарес.

Нагадаємо, винуватиця секс-скандалу за участі Неймара втратила гаджет з доказами.

Також стало відомо, що поліція опитувала Неймара протягом п'яти годин.

Джерело - Globo Esporte.