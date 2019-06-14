Зустріч відбудеться у столичному ТРЦ Lavina Mall

Нападник збірної України Роман Яремчук проведе зустріч з фанатами в Києві.

Про це повідомляється на сайті УАФ.

В повідомленні Української асоціації футболу зазначається, що всі охочі зможуть споглядати Романа в столичному ТРЦ Lavina Mall в суботу, 22 червня, о 15:00.

У програму заходу також входять автограф-сесія, розіграш призів та фірмові майстер-класи від форварда бельгійського Гента.

Нагадаємо, в парі останніх матчів збірної України проти Сербії (5:0) і Люксембургу (1:0) Роман забив по одному м'ячу в кожному з матчів.

Джерело - Офіційний сайт УАФ.