Коноплянка під прицілом Фенербахче

Шальке не збирається утримувати українського легіонера

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка може перебратися в чемпіонат Туреччини.

Про це повідомляє TRT SPOR.

Джерело стверджує, що в послугах 29-річного українця зацікавлений Фенербахче. Турецький клуб вже почав переговори по трансферу хавбека.

Повідомляється, що Шальке не має наміру утримувати Євгенія в команді та готовий розглянути пропозицію Фенербахче.

У сезоні-2018/2019 Євген Коноплянка провів у складі Шальке 21 матч. При цьому відзначився одним забитим голом і двома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Коноплянка увійшов у команду тижня FIFA 19.

Джерело - TRT SPOR.