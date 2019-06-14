Коноплянка під прицілом Фенербахче

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка може перебратися в чемпіонат Туреччини.
Про це повідомляє TRT SPOR.
Джерело стверджує, що в послугах 29-річного українця зацікавлений Фенербахче. Турецький клуб вже почав переговори по трансферу хавбека.
Повідомляється, що Шальке не має наміру утримувати Євгенія в команді та готовий розглянути пропозицію Фенербахче.
У сезоні-2018/2019 Євген Коноплянка провів у складі Шальке 21 матч. При цьому відзначився одним забитим голом і двома результативними передачами.
Раніше повідомлялося, що Коноплянка увійшов у команду тижня FIFA 19.
Джерело - TRT SPOR.