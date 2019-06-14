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Коноплянка під прицілом Фенербахче

Сьогодні 19:11 438 0
Шальке не збирається утримувати українського легіонера
Коноплянка під прицілом Фенербахче

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка може перебратися в чемпіонат Туреччини. 

Про це повідомляє TRT SPOR.

Джерело стверджує, що в послугах 29-річного українця зацікавлений Фенербахче. Турецький клуб вже почав переговори по трансферу хавбека.

Повідомляється, що Шальке не має наміру утримувати Євгенія в команді та готовий розглянути пропозицію Фенербахче.

У сезоні-2018/2019 Євген Коноплянка провів у складі Шальке 21 матч. При цьому відзначився одним забитим голом і двома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Коноплянка увійшов у команду тижня FIFA 19.

Джерело - TRT SPOR.

#Коноплянка, #Фенербахче, #трансфер, #Шальке
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