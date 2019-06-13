Фанати палили фаєри і кидали на поле сторонні предмети

Дисциплінарний комітет УЄФА відкрив справу стосовно проведення матчу відбору до Євро-2020 Україна - Сербія, який відбувся на Арені-Львів.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Українська сторона звинувачується за чотирма статтями: запалювання піротехніки, кидання предметів на поле, заблоковані сходи і освітлення об'єкту.

Всі вищезгадані звинувачення будуть розглянуті Управлінням УЄФА з питань етики і дисципліни 18 липня.

Матч відбувся 7 липня у Львові, після чого Україна на Арені-Львів також зіграла проти команди Люксембургу.

Після матчів з Сербією (5:0) і Люксембургом (1:0) команда Андрія Шевченка зберігає лідерство у відбірковій групі, відірвавшись від найближчих переслідувачів на 6 очок.

Джерело - sportarena.com.