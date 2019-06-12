VAR з'явиться в УПЛ з весни 2020 року - Грімм

В наступному сезоні в матчах УПЛ буде використовуватися система VAR.
Про це заявив президент УПЛ Томас Грімм для FootbalHub.
Функціонер повідомив, що вже навесні 2020 року у двох матчах кожного туру буде можливість дивитися відеоповтори під час поєдинків чемпіонату України.
"Чи можливий VAR в Україні? Так, думаю, ми зможемо його використовувати вже в другій половині наступного сезону в чемпіонаті України, навесні 2020 року. Правда, лише в двох матчах кожного туру УПЛ", - сказав Грімм.
Нагадаємо, календар першого кола УПЛ 2019/20.
Також, стала відома дата старту УПЛ
Джерело - FootbalHub.