VAR з'явиться в УПЛ з весни 2020 року - Грімм

Президент Прем'єр-ліги прокоментував можливість введення відеоповторів у чемпіонаті України.

В наступному сезоні в матчах УПЛ буде використовуватися система VAR.

Про це заявив президент УПЛ Томас Грімм для FootbalHub.

Функціонер повідомив, що вже навесні 2020 року у двох матчах кожного туру буде можливість дивитися відеоповтори під час поєдинків чемпіонату України.

"Чи можливий VAR в Україні? Так, думаю, ми зможемо його використовувати вже в другій половині наступного сезону в чемпіонаті України, навесні 2020 року. Правда, лише в двох матчах кожного туру УПЛ", - сказав Грімм.

Нагадаємо, календар першого кола УПЛ 2019/20.

Також, стала відома дата старту УПЛ

Джерело - FootbalHub.