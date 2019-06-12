Збірна Південної Кореї не слабкий опонент.

Про це повідомив капітан збірної України U-20 Валерій Бондар для прес-служби Шахтаря.

"Величезне спасибі за привітання! Готувалися до цього поєдинку у звичайному режимі, головне було відновитися після Колумбії та по максимуму тактично розібрати Італію, що нам і вдалося. Думаю, команда повністю виконала план на гру.

Збірна Південної Кореї - дуже хороша команда, організована і відмінно готова фізично, плюс хлопці здорово працюють з м'ячем. Це точно не слабкий опонент.

Збірна України сильна характером і командним духом. Плюс, звичайно, дуже сувора дисципліна. Всі хлопці грають один за одного - в цьому наша головна перевага. А ще ми відчуваємо величезну підтримку наших уболівальників: і ті, хто вболіває за нас тут, на стадіонах в Польщі, і ті, хто переживає за збірну в Україні, дають нам велику мотивацію, щоб радувати їх перемогами", - сказав Бондар.