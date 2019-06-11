Петраков: Немає сил висловлювати емоції

Збірна України U-20 уже готується до фіналу чемпіонату світу.
Про це сказав наставник команди Олександр Петраков.
"Я – просто щаслива людина. Хлопці – молодці, але зараз, насправді, немає сил висловлювати емоції. Ми вже готуємося до фіналу.
Суддівське рішення наприкінці матчу? Так, дякую. А ось у 2015-у нас бразилець судив, там нам не зарахували гол, а тут, можна сказати, відплатив нам", – сказав Петраков у ефірі UA:Перший.
Нагадаємо, юнацька збірна України перемогла однолітків з Італії у півфіналі чемпіонату світу та вийшла до фіналу турніру. Єдиний гол у матчі забив Сергій Булеца.
Джерело - Чемпіон.