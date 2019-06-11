Форвард збірної Люксембурга потрапив у лонг-лист Динамо

Півзахисник збірної Люксембургу та японського клубу Джубіло Івата Жерсон Родрігес потрапив в сферу інтересів Динамо.
Про це повідомили ведучі шоу ТаТоТаке.
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Відзначається, що 23-річний хавбек знаходиться в лонг-листі київського клубу і за ним спостерігають.
Transfermarkt оцінює гравця в 500 000 євро. Його контракт з японським клубом розрахований до 31 січня 2022 року.
Футболіст може зіграти як в центрі, так і на флангах півзахисту.
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У поточному сезоні Родрігес забив 4 голи в 10 матчах чемпіонату Японії.
Також на його рахунку 2 голи в 16 матчах за збірну Люксембургу.
Джерело - Чемпіон.