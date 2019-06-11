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Форвард збірної Люксембурга потрапив у лонг-лист Динамо

Сьогодні 16:37 559 0
Родрігес може опинитися в Україні
Форвард збірної Люксембурга потрапив у лонг-лист Динамо

Півзахисник збірної Люксембургу та японського клубу Джубіло Івата Жерсон Родрігес потрапив в сферу інтересів Динамо.

Про це повідомили ведучі шоу ТаТоТаке.

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Відзначається, що 23-річний хавбек знаходиться в лонг-листі київського клубу і за ним спостерігають.

Transfermarkt оцінює гравця в 500 000 євро. Його контракт з японським клубом розрахований до 31 січня 2022 року.

Футболіст може зіграти як в центрі, так і на флангах півзахисту.

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У поточному сезоні Родрігес забив 4 голи в 10 матчах чемпіонату Японії. 

Також на його рахунку 2 голи в 16 матчах за збірну Люксембургу.

Джерело - Чемпіон.

#Динамо, #УПЛ, #Родрігес
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