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Сербія – Литва 4:1: огляд матчу

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Збірна Сербії розгромила Литву у кваліфікації Євро 2020
Сербія – Литва 4:1: огляд матчу

Вчора, 10-го червня, відбувся матч кваліфікації до чемпіонату Європи 2020 між збірними Сербії та Литви.

Після поразки від збірної України Младена Крстаїча приймали суперника із Литви. Вже із перших хвилин матчу Сербія заволоділа ініціативою. В результаті після першого тайму рахунок був 3:0 на користь господарів поля.

У другій половині гри суперники обмінялися голами. У підсумку матч завершився із рахунком 4:1 на користь збірної Сербії.

Перемога дозволила збірній Сербії обійти у турнірній таблиці збірну Литву та Португалії. 

Євро - 2020. Відбірковий турнір

4-й тур

10 червня

Сербія - Литва 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 20 Мітрович, 2:0 - 34 Мітрович, 3:0 - 35 Йович, 3:1 - 71, пенальті Новіковас, 4:1 - 90 Ляйич.

Нагадаємо, у матчі кваліфікації до чемпіонату Європи 2020 збірна України переграла Люксембург.

Джерело - Чемпіон.

#Сербія, #Литва, #Євро 2020
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