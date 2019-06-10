Трейлер гри FIFA 20 знімали на недобудованому Дарницькому вокзалі в Києві

Столичні локації вже не вперше з'являються в спортивних роликах

Трейлер нового футбольного симулятора FIFA 2020 від EA Sports був знятий на недобудованому залізничному вокзалі на станції Дарниця. Про це повідомляє The-village.com.ua.

Зйомками в Україні займалася київська продакшн-компанія Radioaktive Film, яка в тому числі працювала з відзнятими в Києві частинами, набравшого популярність, серіалу Крейга Мазіна Чорнобиль.

Повідомляється, що трейлер нової частини симулятора знімали на Дарницькому недобудованому вокзалі у квітні протягом одного дня.

У зйомках взяли участь українські стріт-футболістки, адже в новій частині гри буде доступний режим вуличного футболу Volta Football.

FIFA 20 вийде 27 вересня.

Нагадаємо, Джованні Інфантіно переобрали на пост президента ФІФА.

Джерело - The-village.com.ua.