Форвард збірної Люксембургу прогулювався нічними клубами Львова

Мій профіль
Україна - Люксембург: прогноз і анонс на матч відбору до Євро 2020
Сьогодні 06:48 613
Збірна України оголосила заявку на матч проти Люксембургу
Сьогодні 13:11 516
Україна - Люксембург: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:21 231
Україна прийме Люксембург, Сербія зіграє з Литвою. Матчі кваліфікації Євро-2020
Сьогодні 11:11 189
Україна - Люксембург: де дивитися онлайн матчу кваліфікації до Євро-2020
Сьогодні 09:39 267
Португалія — Нідерланди 1:0. Огляд матчу
Сьогодні 08:55 248
Португалія – перший переможець Ліги націй
Вчора 23:56 699
Португалія - Нідерланди 1:0. Як це було
Вчора 23:35 1157
Читачі Чемпіона визначили найкращого гравця матчу Україна - Сербія
Вчора 20:21 857
Надаль — Тім: онлайн трансляція фінального матчу Ролан Гаррос
Вчора 15:55 740
Навколо спорту
Блоги
Так, бля - Зінченко не стримував емоцій після перемоги над Сербією
Так, бля - Зінченко не стримував емоцій після перемоги над Сербією Valeriy Ruchka
08.06.2019 08:45 1407
Чемпіон світу врізався в стіну на гран-прі Канади
Чемпіон світу врізався в стіну на гран-прі Канади Valeriy Ruchka
08.06.2019 08:30 676
Феноменальний гол Циганкова у ворота збірної Сербії
Феноменальний гол Циганкова у ворота збірної Сербії Андрій Твердохліб
07.06.2019 23:46 2093
Дубль Циганкова декласував Сербію в 1-му таймі матчу кваліфікації Євро-2020
Дубль Циганкова декласував Сербію в 1-му таймі матчу кваліфікації Євро-2020 Андрій Твердохліб
07.06.2019 22:47 1050
Україна – Сербія: вболівальники організували живий коридор для "синьо-жовтих"
Україна – Сербія: вболівальники організували живий коридор для "синьо-жовтих" Valeriy Ruchka
07.06.2019 15:26 1075
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:55 Футбол Винуватиця секс-скандалу за участі Неймара втратила докази 24
14:31 Хокей Весь хокейний світ любить сьомі матчі - тренер Бостона 51
14:30 Блог Російські журналісти посварилися через перемогу збірної України над Сербією 160
14:11 Футбол Роуз може залишити Тоттенгем 66
14:06 Блог Україна шикарна. Росіяни визнали перевагу нашої збірної 225
13:56 Футбол U-20. Трансляція Україна - Італія: онлайн матчу ЧС 11.06.2019 189
13:55 Футбол Україна і Люксембург визначилися з формою на матч 160
13:31 Футбол Форвард збірної Люксембургу прогулювався нічними клубами Львова 321
13:11 Футбол Збірна України оголосила заявку на матч проти Люксембургу 516
12:55 Автоспорт Феррарі буде оскаржувати штраф Феттеля, який позбавив його перемоги на Гран-прі Канади 251
12:31 Легка атлетика Геращенко, встановивши особистий рекорд, виграла турнір в Німеччині 469
12:11 Футбол Федерація з міні-футболу підбила підсумки 369
11:55 Футбол Удінезе планує підписати Марлоса 451
11:31 Футбол Литва подала протест на матч з Люксембургом - Циганик 1181
11:21 Футбол Україна - Люксембург: онлайн-трансляція 231
11:11 Футбол Україна прийме Люксембург, Сербія зіграє з Литвою. Матчі кваліфікації Євро-2020 189
10:55 Теніс Прогрес Світоліної та ривок Костюк. Оновлений рейтинг WTA 929
10:39 Футбол Роналду - найкращий бомбардир, Сілва визнаний найкращим гравцем фіналу Ліги Націй 350
10:11 Блог Підтримай Ломаченка в Лондоні! 1413
10:11 Футбол Зінченко: Все буде інакше, ніж з Сербією 407
09:55 Футбол Збірна України майже на 100 млн дорожча за Люксембург 812
09:39 Футбол Україна - Люксембург: де дивитися онлайн матчу кваліфікації до Євро-2020 267
09:25 Інше Бібер викликав відомого актора на бій 922
09:11 Гімнастика Російських гімнасток нагородили під гімн СРСР 431
09:00 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 345877

Форвард збірної Люксембургу прогулювався нічними клубами Львова

Сьогодні 13:31 321 0
Сьогодні, 10 червня, його команда зіграє проти України у відборі на Євро-2020
Форвард збірної Люксембургу прогулювався нічними клубами Львова

Гравець збірної Люксембургу Жерсон Родрігес порушив режим напередодні матчу з командою України в рамках кваліфікації на Євро-2020.

Про це повідомив ведучий програми Профутбол Ігор Циганик у своєму Twitter.

"Особисто бачив Родрігеса вчора пізно вночі в одному з відомих нічних клубів Львова. Може, вони вже всі розуміють", - написав Циганик.

Нагадаємо, литовська збірна поставили під сумніви правомірність натуралізації півзахисника команди Люксембургу.

Джерело - Чемпіон.

#Родрігес, #Люксембург, #нічні клубу
Коментарі ()