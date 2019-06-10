Форвард збірної Люксембургу прогулювався нічними клубами Львова

Гравець збірної Люксембургу Жерсон Родрігес порушив режим напередодні матчу з командою України в рамках кваліфікації на Євро-2020.

Про це повідомив ведучий програми Профутбол Ігор Циганик у своєму Twitter.

"Особисто бачив Родрігеса вчора пізно вночі в одному з відомих нічних клубів Львова. Може, вони вже всі розуміють", - написав Циганик.