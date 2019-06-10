Форвард збірної Люксембургу прогулювався нічними клубами Львова

Гравець збірної Люксембургу Жерсон Родрігес порушив режим напередодні матчу з командою України в рамках кваліфікації на Євро-2020.
Про це повідомив ведучий програми Профутбол Ігор Циганик у своєму Twitter.
"Особисто бачив Родрігеса вчора пізно вночі в одному з відомих нічних клубів Львова. Може, вони вже всі розуміють", - написав Циганик.
Бажаю збірній Люксембургу спокійної ночі у Львові! Тим більше особисто бачив Родрігеса вчора пізно вночі в одному з відомих нічних клубів Львова! Може вони вже все розуміють!— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 9 июня 2019 г.
Нагадаємо, литовська збірна поставили під сумніви правомірність натуралізації півзахисника команди Люксембургу.
Джерело - Чемпіон.