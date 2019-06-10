Федерація з міні-футболу підбила підсумки

Федерація міні-футболу Києва підбила підсумки року.
Про це повідомляє Сергій Харченко у своєму Facebook.
Основними досягненнями федерації за рік стали:
✔ поєднання в команду топ-менеджерів;
✔ проведення Євро-2018;
✔ допомога Україні кваліфікуватись на ЧС-2019;
✔ створення конкурентоспроможного чемпіонату Києва
✔ створення конкурентної збірної команди України на базі клубів Києва
✔ проведення міжнародного турніру #KlitsckoCup2019 за участі ТОП-збірних Європи.
✔ Україна стала переможцем #KlitsckoCup2019
✔ Київ потрапив у фінал заявок на проведення ЧС2021!
✔ організовано 64 трансляції з міні-футболу на територію України та в Києві. Отримання контактної тв-аудиторія ~ 500 тис.людей за рік
До досягнень федерації слід додати, те, що за допомогою міської влади за два роки збудували в Києві понад 100 майданчиків для міні-футболу!
Нагадаємо, Поворозник очолив федерацію міні-футболу Києва.
Джерело - Чемпіон.