Федерація з міні-футболу підбила підсумки

Вид спорту добре розвивається в столиці України

Федерація міні-футболу Києва підбила підсумки року.

Про це повідомляє Сергій Харченко у своєму Facebook.

Основними досягненнями федерації за рік стали:

✔ поєднання в команду топ-менеджерів;

✔ проведення Євро-2018;

✔ допомога Україні кваліфікуватись на ЧС-2019;

✔ створення конкурентоспроможного чемпіонату Києва

✔ створення конкурентної збірної команди України на базі клубів Києва

✔ проведення міжнародного турніру #KlitsckoCup2019 за участі ТОП-збірних Європи.

✔ Україна стала переможцем #KlitsckoCup2019

✔ Київ потрапив у фінал заявок на проведення ЧС2021!

✔ організовано 64 трансляції з міні-футболу на територію України та в Києві. Отримання контактної тв-аудиторія ~ 500 тис.людей за рік

До досягнень федерації слід додати, те, що за допомогою міської влади за два роки збудували в Києві понад 100 майданчиків для міні-футболу!

Нагадаємо, Поворозник очолив федерацію міні-футболу Києва.

Джерело - Чемпіон.